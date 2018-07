Levir volta a culpar chances perdidas por derrota do Fluminense

O técnico Levir Culpi voltou a apontar as falhas nas finalizações como fator principal para uma derrota do Fluminense. O treinador avaliou que o time teve boa produção ofensiva na noite de quarta-feira, mas pecou na conclusão das jogadas, o que provocou a derrota por 4 a 2 para o Santos, em Cariacica (ES), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Houve uma repetição, número alto de chances, nosso time tem sido um dos que mais finaliza no campeonato e faz poucos gols. Aconteceu novamente. Tivemos vantagem, Santos teve oportunidades e foi mais competente do que o Fluminense. A vitória deles foi merecida. O jogo foi bom, mas o resultado foi péssimo", afirmou.

O goleiro Diego Cavalieri também lamentou a oscilação do Fluminense durante a partida, destacando que o time não soube aproveitar o fato de ter aberto o placar nos minutos iniciais do primeiro tempo para encaminhar a vitória. "Futebol no Brasil hoje é muito dinâmico. É difícil explicar o que acontece às vezes. Estávamos muito bem no jogo, tendo o controle da partida e criando chances. Em duas oportunidades eles acabaram fazendo dois gols. Voltamos para o segundo tempo, pressionando para tentar tirar a diferença, mas acabamos tomando o terceiro gol muito cedo. No primeiro tempo estivemos bem, mas eles acabaram aproveitando as chances que tiveram", disse.

Derrotado, o Fluminense está em 13º lugar no Brasileirão com 13 pontos. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Flamengo em clássico marcado para a Arena das Dunas, em Natal, e válido pela 11ª rodada.