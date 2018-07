Levir volta a reclamar de 'falta de espírito' do time do Atlético-MG

O técnico Levir Culpi parece mesmo insatisfeito com a forma como os jogadores do Atlético-MG têm se portado em campo. Depois de reclamar da falta de espírito de seus comandados na derrota para o Colo-Colo quarta-feira passada, pela Libertadores, o treinador fez a mesma análise após o resultado negativo diante do América-MG, que venceu por 2 a 1 no domingo, pelo Campeonato Mineiro, mesmo estando com um homem a menos.

"O time apagou. Por incrível que pareça, aconteceu de forma parecida do segundo tempo contra o Colo-Colo. Não estamos no espírito das competições. É problema meu e nosso. Temos que entrar mais no espírito. O América-MG estava dando a vida, por exemplo. Faltou muita coisa pra gente", disse o treinador.

Levir não gostou da passividade do Atlético-MG, mas também reconheceu os méritos do América-MG, que superou a desvantagem numérica após a expulsão de Patrick e conseguiu buscar a virada mesmo com um atleta a menos.