Levir volta a relacionar Jô e Leonardo Silva no Atlético-MG

O técnico Levir Culpi voltou a relacionar o atacante Jô e o zagueiro Leonardo Silva no Atlético Mineiro. Eles foram listados para a partida contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, depois do treino desta sexta-feira, na Cidade do Galo.

Jô é a maior novidade por ter ficado afastado da equipe por 13 dias, em razão de problemas pessoais. Depois de sumir, ele retornou ao time e pôde retomar os trabalhos com a aprovação do presidente Alexandre Kalil. O atacante, então, voltou a fazer trabalhos físicos e agora está em condições de jogar novamente.

Leonardo Silva, por sua vez, desfalcou a equipe atleticana por oito jogos devido a uma lesão na coxa direita. "O Léo treinou, fez toda a transição e, aparentemente, está em boas condições. Temos segurança para colocá-lo. Ele participou do coletivo, inclusive, e deverá ser escalado", antecipou Levir Culpi.

Por outro lado, o técnico não terá dois importantes jogadores na rodada deste fim de semana. O zagueiro Marcos Rocha e o meia Dátolo serão preservador, já visando o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira.

"Marcos Rocha e Dátolo não viajam com a delegação porque são os jogadores que mais atuaram 90 minutos nos últimos jogos", disse o treinador. "Vai haver [mudanças] porque o grau de dificuldade e empenho físico jogando duas vezes contra o Flamengo e uma contra o Atlético-PR é muito difícil manter só um time, então, possivelmente, teremos algumas alterações."

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG: