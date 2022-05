Lewandowski acena com adeus ao Bayern: 'Muito possível que este tenha sido meu último jogo'

Lewandowski parece estar muito próximo de deixar o Bayern de Munique. O atacante deu entrevista à Sky Sports em tom de despedida após o empate por 2 a 2 com o Wolfsburg, pela última rodada do Campeonato Alemão. O título ficou com os bávaros.

"É muito possível que este tenha sido meu último jogo pelo Bayern. Não posso dizer isso em 100%, mas pode ter sido. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube", revelou o atleta.

A declaração do atacante não pegou a diretoria do Bayern de Munique de surpresa. Durante a semana, o atacante já havia demonstrado o interesse de deixar o clube após oito anos de muitas conquistas, dentre elas, a Liga dos Campeões da temporada 2019/2020.

"Falei com o Lewandowski. Nessa conversa ele me disse que não quer aceitar a nossa oferta de estender o seu contrato, e que gostaria de deixar o clube", revelou o diretor de esportes, Hasan Salihamidzic.

Apesar de todo o boato envolvendo a saída do jogador, o presidente do clube, Herbert Hainer, afirmou que Lewandowski cumprirá o contrato. Ele tem vínculo até 2023.

"Ele tem contrato até 2023, está nos meus planos. Mas não sou eu quem vai vetar a sua saída neste verão. Falo cara a cara com os meus jogadores e não torno público o teor das conversas. A minha posição e a do clube sobre isso são conhecidas, a situação contratual também", afirmou ao jornal Bild.

Lewa fez sua partida de número 375 pelo Bayern de Munique neste sábado e fez 344 gols, sendo 35 só no atual Campeonato Alemão. Ele foi o artilheiro da competição e recebeu o prêmio neste sábado, quando marcou mais um gol contra o Wolfsburg.