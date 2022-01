Lewandowski anota hat-trick, Bayern goleia Colônia e mantém folga no topo do Alemão

O Bayern de Munique teve certa facilidade para derrotar o Colônia neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória tranquila por 4 a 0 na cidade de Colônia evita que o Borussia Dortmund se aproxime dos rivais bávaros pela segunda rodada consecutiva. O destaque da partida foi, mais uma vez, o atacante Robert Lewandowski, que marcou três vezes.

A goleada do Borussia Dortmund na última sexta-feira sobre o Freiburg fez com que o Bayern entrasse em campo neste sábado com apenas três pontos de vantagem na liderança. O triunfo sobre o Colônia leva o time de Julian Nagelsmann a 46 pontos, mantendo a vantagem de seis no topo, e garante a recuperação da equipe sobre a derrota na última rodada.

O Colônia, por sua vez, tem uma ótima sequência de três vitórias consecutivas interrompida com o resultado deste fim de semana. O time da casa termina o dia com os mesmos 28 pontos que começou, na oitava colocação.

Thomas Muller abriu o caminho para a vitória do Bayern com dois passes para gol logo no começo de jogo. Aos 8 minutos, Muller encontrou Lewandowski na área e o polonês fez o primeiro. Depois, Muller conseguiu tabelar em pouquíssimo espaço com Tolisso, que acertou um belo chute para fazer 2 a 0 aos 24 minutos.

O Colônia até teve a chance de voltar para o jogo e tentar reagir, mas o gol marcado por Uth ainda no primeiro tempo foi anulado pelo VAR. Na etapa final, Lewandowski apareceu mais duas vezes para decidir, em gols até parecidos. Aos 17 e 29 minutos, o artilheiro do campeonato (23 gols) recebeu dois passes açucarados de Leroy Sané e finalizou de primeira para tirar do goleiro e garantir seu “hat-trick”.

Hoffenheim e Union Berlin, atuais terceiro e quarto colocados respectivamente, fizeram confronto direto neste sábado, que terminou com vitória do time da capital por 2 a 1. Os times ficam empatados com 31 pontos, com o Hoffenheim se mantendo à frente pelos critérios de desempate.

O RB Leipzig derrotou o Stuttgart por 2 a 0 e chegou a duas vitórias seguidas, ficando em sétimo, com 28 pontos. Há quatro jogos sem vencer, o Stuttgart é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 15º, com 18 pontos. Caso o Augsburg, que também tem 18 pontos, pontue na partida que faz contra o Frankfurt neste domingo, o Stuttgart cairá para a zona da degola ao fim da rodada.

Fechando os jogos da manhã deste sábado, Hertha Berlin e Wolfsburg empataram por 0 a 0. Os times estão na parte de baixo da tabela, separados por um ponto. 13º, o Hertha tem 22, enquanto o 14º Wolfsburg soma 21 pontos.