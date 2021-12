Lewandowski, autor de 69 gols em 2021, é eleito 'Estrela do Ano' do futebol alemão

Em reconhecimento a mais uma temporada de destaque, o atacante do Bayern de Munique Robert Lewandowski, recebeu do jornal alemão Bild o prêmio de estrela do futebol da Alemanha de 2021.

A honraria foi entregue um dia após o centro-avante polonês, mais uma vez, quebrar um marca importante do ex-jogador, e ícone do futebol bávaro, Gerd Müller. Na última sexta-feira, ao marcar contra o Wolfsburg, Lewandowski chegou aos 43 gols feitos ao longo do ano no futebol alemão e superou a marca de 42 tentos anotados pelo lendário atacante alemão em 1972.

Somando todas as competições, o jogador do Bayern de Munique fez os mesmos 69 gols de Cristiano Ronaldo em 2013, o ano mais goleador da carreira do português.

"Para mim é uma grande honra estar ao lado de um nome tão grande e uma personalidade tão grande", afirmou Lewandowski ao receber a honraria. Contudo, o atacante foi comedido quando questionado sobre possíveis novas marcas que pode atingir. "Existem recordes que não se podem quebrar", disse.

Não é primeira vez Lewandowski supera uma importante marca de Müller. Na temporada passada (2020/2021), o polonês anotou 41 gols e passou a ser o jogador com mais gols em uma única temporada no futebol alemão. Até então, o feito pertencia a Müller, autor de 40 gols em 1971/72.

Com 365 gols, Gerd Müller ainda é o jogador que mais balançou as redes na história do Campeonato Alemão. Mas a ver pela média de gols de Lewandowski, que está com 33 anos e acumula 296 gols na liga bávara, a quebra do recorde pode ser uma questão de tempo.