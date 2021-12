Lewandowski mostra surpresa com ida de Paulo Sousa para o Flamengo: 'Chocado'

O acordo entre Flamengo e o técnico Paulo Sousa trouxe à tona discordâncias do português com a seleção polonesa. Após manifestações do presidente da Federação Polonesa de Futebol (PZPN), Cezary Kulesza, o craque Robert Lewandowski também se posicionou sobre a decisão do treinador de encerrar sua passagem na Polônia e transferência para o futebol brasileiro.

"Robert Lewandowski está chocado e surpreso com as ações do técnico Paulo Sousa", informou a assessoria do centroavante do Bayern de Munique e craque da seleção polonesa ao portal local Interia. Neste fim de semana, o futuro treinador do Flamengo teria ligado para o jogador para informar sua decisão.

Apesar de não fazer bons trabalhos nas últimas equipes pelas quais passou, Paulo Sousa foi o escolhido pela Federação Polonesa para assumir o comando técnica da seleção após a saída de Jerzy Brzeczek. O português tinha como missão realizar boa Eurocopa e levar a equipe a mais uma Copa do Mundo. Nenhum dos dois objetivos foi plenamente alcançado.

Na Eurocopa, a Polônia teve fraca atuação e foi eliminada ainda na fase de grupos, perdendo para Eslováquia e Suécia e arrancando um empate com a Espanha. Curiosamente, nos dois jogos em que foi derrotado, o conjunto de Paulo Sousa registrou mais posse de bola e finalizações que o adversário. Contra os espanhóis, o cenário se inverteu, e os poloneses conseguiram o único ponto na competição graças a Robert Lewandowski e ao goleiro Szczesny.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, a Polônia decepcionou na rodada final ao sair derrotada, em Varsóvia, pela Hungria. Com o resultado, os poloneses foram encaminhados para a repescagem, que acontece no próximo mês de março. O primeiro duelo será contra a Rússia, em Moscou. Caso vençam, serão mandantes no jogo decisivo contra Suécia ou República Checa.

Ainda neste domingo, o presidente da Federação Polonesa, Cezary Kulesza, demonstrou contrariedade em suas redes sociais ao revelar ter negado pedido de demissão de Paulo Sousa. O português não foi escolhido por Kulesza, mas por seu antecessor, Zbigniew Boniek, lendário atleta da seleção. Os constantes desentendimentos com o novo mandatário fizeram Paulo Sousa indicar um novo rumo na carreira. A confirmação da ida de Paulo Sousa para o Flamengo deve acontecer nos próximos dias.