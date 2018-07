Lewandowski confirma que deve ir ao Bayern em janeiro

SÃO PAULO - Uma das grandes novelas do futebol europeu nos últimos tempos está chegando ao fim. Após a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 0 contra o Munique 1860, pela Copa da Alemanha, o atacante Robert Lewandowski admitiu, nesta terça-feira que deverá ir ao Bayern de Munique em janeiro de 2014.

Com seu contrato com a equipe aurinegra encerrando em julho de 2014, o atacante polonês, admitiu à imprensa alemã que pode rumar à atual vencedora da Liga dos Campeões da Europa antes do fim desta temporada.

"Neste momento, ainda é muito cedo e nós vamos ter que esperar um pouco. Mas eu acho que, eu posso sair em janeiro, porque poderei assinar o meu contrato com o Bayern.", disse o jogador de 25 anos.

Com a provável transferência, Lewandowski voltará a trabalhar com Mario Götze, meia alemão que também trocou o Borussia pela equipe bávara. No time do Vale do Ruhr, o artilheiro marcou 80 gols em 149 jogos, além de ter vencido dois Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha.