Lewandowski e Müller resolvem e Bayern vence Werder Bremen de virada no Alemão

Um dos piores times do Campeonato Alemão, o Werder Bremen não deu moleza para o Bayern de Munique neste domingo, na Allianz Arena, em Munique, mas, com dois gols cada dos atacantes Robert Lewandowski e Thomas Müller, o time bávaro venceu de virada por 4 a 2 e ampliou ainda mais a distância na liderança.

O duelo foi resolvido em favor do Bayern de Munique quando Lewandowski e Müller apareceram na hora mais difícil para marcar dois gols cada e evitar o tropeço em casa. O colombiano James Rodríguez, com duas assistências, uma delas magistral, foi outro destaque pelo lado dos bávaros. Com os gols, o polonês reforçou a sua fama de carrasco do Werder Bremen e chegou ao 10.º gol em sete jogos. Já Müller fez história ao marcar o seu 100.º gol na história do Campeonato Alemão.

A vitória, válida pela 19.ª rodada do Campeonato Alemão, levou o Bayern de Munique aos 47 pontos, agora 16 a mais que o Bayer Leverkusen, vice-líder. Com nova derrota, o Werder Bremen, que não vence há quatro rodada, permanece na 16.ª colocação, que hoje o levaria a uma repescagem contra o terceiro melhor da segunda divisão.

O primeiro tempo foi duro para o time da Baviera. Com uma defesa bem postada, o Werder Bremen dificultou as chegadas do adversário ao ataque e foi perigoso nos contra-ataques que conseguiu. Em um deles, abriu o placar com Gongorf, que apareceu livre na cara do gol para marcar aos 25 minutos.

O Bayern de Munique só conseguiu o empate no final do primeiro tempo, aos 41 minutos, quando Boateng encontrou Müller dentro da área. O alemão dominou com classe e bateu bonito para empatar.

No segundo tempo, Lewandowski, sumido até então, precisou de uma chance para guardar. Ele aproveitou escanteio de James Rodríguez e cabeceou com precisão para deixar o Bayern de Munique à frente do placar. O Werder Bremen não se deu por vencido e conseguiu o empate em bobeira da zaga do time bávaro. O zagueiro Sülle, sem querer, mandou contra o próprio gol.

A reação do time de Bremen parou por aí. A dupla Müller e Lewandowski apareceu de novo para marcar mais dois gols, um de cada, e selar o resultado. Destaque para o último gol, que contou com assistência magistral de James Rodríguez para Müller balançar as redes e chegar à marca de 100 gols na história do Campeonato Alemão.