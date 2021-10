Lewandowski e Müller se destacam, Bayern bate Unión Berlim e se reabilita após goleada na Copa

Tudo voltou à normalidade para o Bayern de Munique neste sábado. Após eliminação vexatória e surpreendente na abertura da Copa da Alemanha, com 5 a 0 para o Borussia Mönchengladbach , no quarta-feira, o time bávaro se reabilitou descontando em cima do Unión Berlim, pelo Campeonato Alemão. Comandado pelo artilheiro Lewandowski, autor de dois gols, e o experiente Müller, triunfo por 5 a 2 e manutenção da liderança isolada.

O resultado diante de mais de 16 mil torcedores no estádio An der alten Försterei, em Berlim, foi bastante comemorado não apenas por significar a reabilitação na temporada, mas também por servir de desencanto diante do Unión. Na temporada passada, na qual passou como um rolo compressor por diversos rivais na Alemanha, o Bayern não conseguiu superar o oponente, ficando no empate nos dois compromissos.

Vivendo uma de suas temporadas mais artilheira, Lewandowski foi logo marcando duas vezes, aos 15 e aos 23, para abrir boa vantagem no placar. Em 15 jogos, já são 19 gols do polonês, que ainda distribuiu uma assistência na temporada.

Mesmo ainda sem o técnico Julian Nagelsmann na beira do campo - ainda cumpre período de quarentena por causa da covid-19 - o Bayern não teve problemas para impor novamente seu bom futebol. Antes do intervalo, Sané ainda ampliou após passe de Müller e Giesselman descontou.

A volta para o segundo tempo seguiu com domínio visitante. Em nova assistência de Müller, foi a vez de Coman deixar sua marca. Ryerson ainda descontou logo depois, mas o Bayern não queria saber de novo tropeço e transformou a vitória em goleada com merecido gol de Müller, outro jogador de destaque no confronto.

O Bayern sobe para os 25 pontos em 10 partidas disputadas no Campeonato Alemão, seguido de perto pelo Borussia Dortmund, com 24, que neste sábado fez 2 a 0 no Colônia, gols de Hazard e Tigges. Demais resultados: Bayer Leverkusen 0 x 2 Wolfsburg, Friburgo 3 x 1 Greuther Furth e Arminia Bielefeld 1 x 2 Mainz.