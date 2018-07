Lewandowski é poupado em treino, mas não preocupa Bayern antes de duelo com Real

O atacante Robert Lewandowski foi poupado no treino do Bayern de Munique, nesta segunda-feira, dois dias após a goleada sobre o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão. O jogador sofreu uma pancada no ombro direito, mas aparentemente não preocupa o time de Munique às vésperas da partida contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Lewandowski fez trabalho em separado nesta segunda para restabelecer o ombro, alvo de forte pancada no jogo de sábado. O atacante polonês, artilheiro isolado do Alemão, precisou deixar o gramado mais cedo no duelo contra o Dortmund. E não escondeu as dores no local ao fim da partida.

Enquanto o atacante preocupa, o goleiro Manuel Neuer deu esperanças à torcida nesta segunda. Ele treinou no gramado e exibiu boa condição física. Ele se recupera de cirurgia realizada no pé no fim de março. De acordo com o clube alemão, existe uma chance de o jogador voltar ao time contra o Real, nesta quarta, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.