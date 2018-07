Lewandowski faz 30º gol e Bayern comemora título com vitória

O Bayern de Munique fez, como de costume, uma bonita festa para comemorar mais um título do Campeonato Alemão, o quarto consecutivo. Neste sábado, jogando diante de cerca de 75 mil torcedores na Allianz Arena, venceu o lanterna Hannover por 3 a 1 e festejou a taça na despedida do técnico Pep Guardiola do estádio após três anos em Munique. Ele comandará o time pela última vez no sábado que vem, na final da Copa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, em Berlim.

Campeão por antecipação já na rodada passada, o Bayern de Munique usou a partida deste sábado para consagrar Robert Lewandowski. O polonês abriu o placar e marcou seu 30.º gol na artilharia do Alemão. Há 40 anos ninguém fazia tantos gols numa mesma edição do torneio.

Após uma temporada apagadíssima, com apenas 14 aparições no Alemão, Mario Götze foi escalado como titular por Guardiola e correspondeu fazendo dois gols. O jogo foi tão festivo que até o goleiro reserva Sven Ulreich entrou no segundo tempo para fazer seu primeiro jogo no torneio - ele foi contratado junto ao Stuttgart no ano passado para ser reserva de Neuer.

Como a festa era planejada, o Bayern montou uma programação especial. A banda britânica One Direction fez um show no intervalo. Assim que a partida acabou, Lewandowski foi premiado como artilheiro e se juntou aos companheiros no vestiário. Quando voltaram ao campo para receberem o troféu num pódio bem estruturado, passaram por um corredor de ídolos do Bayern, entre eles os brasileiros Élber e Paulo Sérgio.

DEFINIÇÕES - Por se tratar de última rodada, com muita coisa em jogo, todas as partidas da última rodada aconteceram de forma concomitante. O tradicional Stuttgart, campeão alemão em 2006/2007, vai lembrar os 10 anos do seu último título jogando a segunda divisão. A equipe, que estava na elite desde a temporada 1977/1978, levou 3 a 1 do Wolfsburg e terminou o torneio no penúltimo lugar, só à frente do Hannover, também rebaixado.

Já o Eintracht Frankfurt vai disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para tentar se manter na elite. A equipe terminou em antepenúltimo (16.º) ao perder por 1 a 0 o confronto direto contra o Werder Bremen, que se salvou. Djilobodji, a dois minutos do fim, fez o gol salvador

Faltando uma rodada para o fim da segunda divisão da Alemanha, o Freiburg já garantiu o título. O Red Bull Leipzig também já subiu. A última vaga na elite será decidida entre o Eintracht Frankfurt e o Nuremberg.

PONTA DE CIMA - Vice-campeão, o Borussia Dortmund buscou empate em 2 a 2 com o Colônia, em casa, na despedida de Matt Hummels. O capitão do time foi escalado como titular apesar de já ter sido vendido para o Bayern.

Em Leverkusen, o Bayer se despediu ganhando do Ingolstadt por 3 a 2. Em terceiro, terá vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano que vem. Já o Borussia Mönchengladbach pegou a quarta vaga, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Darmstadt 98, fora de casa. Em quarto no Alemão, entra nos playoffs da Liga dos Campeões, brigando por uma vaga no torneio.

O Schalke 04 goleou o Hoffenhein por 4 a 1 e terminou em quinto, porque seus rivais Mainz e Hertha Berlin empataram por 0 a 0. Os três irão disputar a Liga Europa na próxima temporada, restando ao Hertha a obrigação de entrar na competição uma rodada antes da fase de grupos.