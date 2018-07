Lewandowski faz dois, Bayern vence e mantém os 100% em casa

O Bayern de Munique derrotou o Hoffenheim por 2 a 0, em casa, neste domingo, e segue tranquilamente a caminhada rumo a mais um título do Campeonato Alemão. O quarto triunfo consecutivo na competição levou a equipe aos 52 pontos, oito à frente do Borussia Dortmund, o segundo colocado. Os visitantes estão em penúltimo lugar, com 14.

A 17ª vitória em 19 rodadas começou com uma jogada do brasileiro Douglas Costa. Aos 32 minutos do primeiro tempo, ele fez sua jogada que tem se tornado marca registrada. Dominou a bola no lado esquerdo do campo, pedalou na frente do adversário, ganhou na velocidade e cruzou rasteiro para o meio da grande área. Lewandowski foi mais esperto do que os zagueiros e mandou para as redes.

O domínio da melhor equipe alemã continuou no jogo. Apesar de um esquema bastante ofensivo, com praticamente cinco jogadores de frente (Coman, Douglas Costa, Robben, Müller e Lewandowski), os comandados de Pepe Guardiola não deixavam o adversário ter posse de bola.

O segundo gol saiu aos 21 minutos da etapa final. Lahm cruzou da direita e Lewandowski apareceu novamente na grande área para ampliar o marcador. Com os dois tentos na partida, o atacante encostou em Aubameyang, do Dortmund, na briga pela artilharia da competição. O franco-gabonês tem 20 gols contra 19 do jogador do Bayern.

A vitória ainda mantém o Bayern com 100% de aproveitamento em seus domínios e com a meta de tornar-se a primeira equipe na história do Alemão a vencer todos os jogos em casa. Já foram 10 partidas e 10 vitórias. Ainda haverá mais sete duelos em Munique até o fim da competição.