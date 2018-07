Lewandowski faz dois e Bayern bate Hamburgo na retomada do Alemão

O Bayern de Munique iniciou 2016 do mesmo jeito que terminou 2015: vencendo. Jogando fora de casa diante do Hamburgo, o time de Pep Guardiola não demonstrou a mesma qualidade de antes da pausa para o rígido verão alemão, mas venceu por 2 a 1. O atacante Lewandowski, especulado no Real Madrid e no PSG, fez os dois gols.

O primeiro saiu de pênalti, aos 37 minutos do primeiro tempo, depois que Thomas Müller foi derrubado na área pelo goleiro Adler. O polonês bateu com categoria e abriu o placar no Volksparkstadion.

Na segunda etapa, o Hamburgo conseguiu o empate num gol contra de Xabi Alonso, que dividiu com o atacante e acabou batendo na bola contra o próprio gol. Quando a coisa apertou, entretanto, Lewandowski, voltou a salvar. Sete minutos depois, aos 16, ele recebeu de Müller em posição legal e recolocou o Bayern na frente.

Com 49 pontos em 18 partidas, o Bayern de Munique lidera o Alemão com folga. Em segundo, o Borussia Dortmund tem 38 pontos e joga no sábado diante do xará de Moenchengladbach. Já o Hamburgo, que brigou para não cair nas duas temporadas, aparece no 10.º lugar, com 22 pontos, a sete da zona de rebaixamento.

ESPANHA

Brigando contra a degola no Espanhol, o Sporting Gijón atropelou a Real Sociedad nesta sexta-feira. Em casa, goleou por 5 a 1 na abertura da 21.ª rodada, com direito a três gols do paraguaio Sanabria. Carmona e o camaronês N''Di também foram às redes pelo Gijón, que chegou a 21 pontos, se igualando à Real Sociedad. O Granada, primeiro na zona de rebaixamento, tem 17. O curioso é que o Gijón vinha de quatro derrotas seguidas, a última dela exatamente por 5 a 1, para o Real Madrid.