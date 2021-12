Lewandowski iguala ano mais goleador de Cristiano Ronaldo e supera Gerd Müller

Robert Lewandowski encerrou nesta sexta-feira seu ano mais goleador da carreira. Com motivos de sobra para festejar. Ao anotar um gol no fim, na vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg, por 4 a 0, na Allianz Arena, o polonês conseguiu atingir dois recordes que a torcida bávara já contava: o camisa 9 fecha o ano com os mesmos 69 gols que Cristiano Ronaldo fez em 2013, maior marca do português, e supera Gerd Müller em bolas na rede em um único ano no Campeonato Alemão.

Com 68 gols marcados em 2021, o artilheiro do Bayern precisava de apenas um para se igualar ao ano mais goleador do astro português Cristiano Ronaldo, que balançou as redes rivais por 69 vezes em 2013. Mas parecia que não conseguiria no último jogo do ano. Mesmo com os companheiros fazendo de tudo para ele deixar sua marca. Depois de tantas tentativas, ele conseguiu aos 43 de segundo tempo, após receber de Musiala.

O polonês também quebrou outra marca de Gerd Müller. O ídolo fez 42 gols em 1972 no Campeonato Alemão, mesmo número que o artilheiro atual tinha. Ao fechar a conta contra o Wolfsburg, ele subiu para 43. Na temporada passada, Lewandowski já havia superado a marca de Gerd Müller em uma única edição (41 a 40).

"A cereja no topo do bolo. O 43º gol do ano na Bundesliga, um novo recorde", comemorou o Bayern com a imagem de seu artilheiro. A festa estava pronta em Munique e com motivos. O adversário trazia boas recordações para Lewandowski.

Foi diante do Wolfsburg uma de suas maiores atuações. No dia 22 de setembro de 2015, o Bayern saiu perdendo o confronto. Mas, num intervalo de somente nove minutos, o camisa 9 anotou impressionantes cinco gols. Desta vez, ele só apareceu no fim, mas para grande festa.

Se Lewandovski comemorou sua marca, Thomás Müller não queria decepcionar em seu jogo número 400 no Alemão e também brilhou. Ele foi logo deixando sua marca, abrindo o placar com somente sete minutos. O veterano apareceu novamente na volta do intervalo para dar assistência para o primeiro gol do zagueiro Upamecano no clube. Boa trama entre Gnabry e Sané, a bola vai para a área e Müller, com toque sutil, coloca na cabeça do defensor. Sané ampliou ao receber de Gnabry.

A festa foi geral, contudo, aos 43. Musiala rodou de cabeça e Lewandoxski anotou, de voleio, com o pé esquerdo. Comemoração no banco de reservas e com todos os companheiros cumprimentando o polonês no gramado.

Com seu 14° triunfo no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique sobe para os 43 pontos e novamente abre nove de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que neste sábado visita o Hertha Berlim. Depois de um bom início, o Wolfsburg se mantém distante do pelotão, com somente 20.