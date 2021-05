Lewandowski iguala feito de Gerd Müller ao marcar 40° gol numa edição do Campeonato Alemão

O polonês Robert Lewandowski continua fazendo história com a camisa do Bayern de Munique. Seguindo os festejos do eneacampeonato alemão, o atacante igualou o feito do ídolo Gerd Müller ao anotar na rodada seu 40° gol numa única edição da competição. Neste sábado, de pênalti, ele alcançou a marca no empate por 2 a 2 na casa do Freiburg.

Assim que abriu o marcador, o polonês foi aplaudido por todos os companheiros, que fizeram um corredor para comemorarem a marca do atacante. Poucos imaginavam que alguém conseguiria igualar a proeza de Gerd Müller, da temporada 1971/72. Lewandowski o fez com 28 jogos disputados apenas na atual edição do Campeonato Alemão.

O gol histórico surgiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Lewandowski respirou fundo por duas vezes antes de partir para a cobrança precisa do pênalti. Leve paradinha e bola num canto e goleiro no outro. Ele comemorou exibindo uma camisa alusiva a Müller por baixo do uniforme. "Para sempre, Gerd".

Além dos 40 gols em 28 partidas da Bundesliga, Lewandowski ainda distribuiu outras sete assistências para os companheiros na temporada. A cada 59 minutos, o polonês balançou as redes adversárias. Uma marca impressionante. E ainda tem um jogo para se isolar na artilharia e ampliar seu recorde. O gol de Lewandowski era o que faltava para fechar a bela campanha dele e do Bayern no Campeonato Alemão. Marca cravada, o time de Munique apenas se divertiu na partida com o Friburgo. Gulde fez 1 a 1, Sané recolocou os bávaros na frente, mas Guenter fechou os 2 a 2.

RESULTADOS

Demais resultados deste sábado: Arminia Bielefeld 1 x 1 Hoffenheim, Augsburg 2 x 0 Werder Bremen, Bayer Leverkusen 1 x 1 Unión Berlim, Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Stuttgart, Hertha Berlim 0 x 0 Colônia e Schalke 04 4 x 3 Eintracht Frankfurt.