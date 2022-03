Lewandowski inicia reação, mas Bayern não consegue virar e empata com Hoffenheim

Depois de golear o Red Bull Salzburg por 7 a 1 e avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique economizou nos gols neste sábado, quando empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim, na PreZero Arena, em Sinsheim, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. Autor de três gols no meio da semana, Lewandowski buscou o empate no momento em que os bávaros perdiam por 1 a 0, mas a reação parou por aí.

O time comandado por Julian Nagelsmann continua na liderança da liga nacional, com 60 pontos, dez a mais que o vice-líder Borussia Dortmund. Apesar da boa vantagem, os rivais aurinegros, donos de 50 pontos, estão com dois jogos a menos e podem diminuir a diferença para quatro caso vençam o Arminia Bielefeld no domingo e o Mainz na quarta-feira. O Hoffenheim, por sua vez, está em quinto, com 44 pontos.

O Bayern criou algumas oportunidades ao longo do primeiro tempo, mas não foi eficiente para colocar a bola na rede, diferente do Hoffenheim, que abriu o placar aos 32 minutos, quando Christoph Baumgartner acertou o canto inferior esquerdo de Neuer. A reação veio ainda antes do intervalo, com um gol de cabeça marcado por Lewandowski, no último lance da etapa inicial, aos 48.

Assim, o polônes, que vinha de um hat-trick na Liga dos Campeões, chegou ao 43º gol em 35 jogos disputados na temporada. Quem esperava mais gols do artilheiro foi frustrado no segundo tempo, pois a rede não foi mais balançada, nem por Lewa, nem por nenhum outro jogador, o que manteve o 1 a 1 no placar até o apito final.

OUTROS JOGOS - No mesmo horário da vitória bávara, o Freiburg venceu o Wolfsburg por 3 a 2 para se manter na quarta colocação, com os mesmos 44 pontos do Hoffenheim. O Wolfsburg é o 12º colocado. Em outra partida, Union Berlin e Stuttgart empataram por 1 a 1.

O início do sábado também teria um duelo entre Augsburg e Mainz, mas o jogo foi adiado após o Mainz alegar que não tinha jogadores o suficiente para ir a campo, em razão de um surto de Covid-19.