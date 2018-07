Lewandowski faz 5 gols em 9 minutos e Bayern goleia o Wolfsburg

Robert Lewandowski entrou para a história do Campeonato Alemão terça-feira. O atacante assombrou o público no Allianz Arena e até o técnico Josep Guardiola ao marcar nada menos do que cinco gols na vitória sobre o Wolfsburg, por 5 a 1. E tudo isso em apenas nove minutos, após entrar em campo, no segundo tempo. O jogador polonês registrou assim o "hat-trick" e a série de cinco gols mais rápida da história do Campeonato Alemão. Uma façanha para poucos. Uma verdadeira máquina de fazer gols. Antes de chegar ao quinto, Lewandowski anotara seus três primeiros gols em apenas quatro minutos, deixando atordoada a defesa do Wolfsburg, liderada pelo brasileiro Dante, em sua primeira partida contra seu ex-time.

"Nunca vi nada igual, nem como jogador nem como treinador. Cinco gols em 9 minutos é algo fantástico, estou muito feliz por ele", disse Guardiola.

Antes dos gols históricos de Lewandowski, o atual vice-campeão alemão abriu o placar com Daniel Caligiuri. O técnico Pep Guardiola parecia não acreditar no que estava vendo. Ria sozinho a cada gol do jogador do seu Bayern de Munique. Aquele de voleio, o quinto, foi oq ue mais arrancou suspiros do comandante espanhol, notório admirador do futebol bem jogado.

Em desvantagem no marcador no primeiro tempo, Guardiola fez mudanças no intervalo da partida. E trocou Thiago Alcantara por Lewandowski. O atacante mostrou a confiança do técnico logo aos 5 minutos. Após tabela de Thomas Müller dentro da área, a bola sobrou diante dele, que só escorou de leve para as redes. Apenas um minuto depois, o atacante recebeu na entrada da área, dominou com tranquilidade e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Diego Benaglio. Depois de virar o placar, ele completou um "hat-trick" em jogada de insistência. No primeiro lance, acertou a trave. Pegou o rebote, mas parou no marcador. Na terceira chance, finalmente mandou para dentro, aos 9.

A sequência de três gols já fazia a torcida pular nas arquibancadas. Mas ainda faltava impressionar o "chefe". E aí Lewandowski anotou mais dois e dois golaços. Aos 11, ele pegou de primeira dentro da área, após cruzamento e estufou as redes. Três minutos depois, em jogada semelhante, o gol foi ainda mais bonito. Ele acertou lindo voleio na área e registrou seu quinto gol na partida.

Sem esconder o espanto, Guardiola estava boquiaberto na beira do gramado. Até o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, presente nas tribunas, não escondia a surpresa com a grande performance do atacante polonês. Depois da série de Lewandowski, o time da casa ainda criou boas chances para ampliar o placar, sem sucesso. Com o seu sexto triunfo em seis jogos, o invicto Bayern segue isolado na liderança do campeonato, agora com 18 pontos. O Borussia Dortmund ocupa o segundo lugar, com 15. E o Wolfsburg soma 11, na terceira colocação.

Ainda nesta terça, o Hamburgo venceu o Ingolstadt por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Hertha Berlin bateu o Colônia por 2 a 0, em seus domínios. Já o Werder Bremen foi superado pelo modesto Darmstadt por 2 a 1, na casa do adversário.

Atualizada 10h49