Lewandowski marca e Borussia vence Werder no Campeonato Alemão

DORTMUND - Com gol de Robert Lewandowski, o Borussia Dortmund venceu mais uma nesta sexta-feira e manteve o aproveitamento de 100% neste início de Campeonato Alemão. O atual vice-campeão venceu o Werder Bremen por 1 a 0, diante dos cerca de 80 mil torcedores que compareceram ao Westfalenstadion. O jogo abriu a terceira rodada da competição.

O gol da vitória do Borussia foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo, quando Lewandowski, sem marcação dentro da área, só empurrou a bola para as redes. Foi o segundo gol do atacante, artilheiro do time na temporada passada, neste Alemão.

O Borussia chegou aos 9 pontos e agora torce por tropeços dos rivais Bayern de Munique e Bayer Leverkusen e Mainz, no fim de semana, para ficar na liderança isolada da tabela. Já o Werder sofreu a primeira derrota no campeonato, após vencer nas duas primeiras rodadas.

Na próxima rodada, o Borussia vai visitar o Eintracht Frankfurt, no domingo, dia 1º de setembro. O Werder, por sua vez, enfrentará o Eintracht Frankfurt longe de sua torcida, no sábado.