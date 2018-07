Lewandowski volta a marcar e Bayern vence o Mainz fora de casa

Grande destaque do Bayern de Munique no jogo do meio de semana, Robert Lewandowski voltou a brilhar neste sábado. O atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Mainz por 3 a 0, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Alemão, após anotar cinco gols em apenas nove minutos na goleada sobre o Wolfsburg na terça-feira.

Com a sequência de terça e o desempenho deste sábado, Lewandowski chegou ao seu 100º e 101º gol no Alemão. E o Bayern manteve o aproveitamento de 100%, com sete vitórias em sete jogos. Tem agora 21 pontos e segue isolado na liderança. O segundo colocado, o Borussia Dortmund, tem 16, e enfrentará o Darmstadt no domingo.

Lewandowski iniciou mais um show pessoal neste sábado aos 5 minutos do segundo tempo. Ele escorou cruzamento da direita, de cabeça, e acertou o canto. Treze minutos depois, recebeu enfiada pelo meio, em posição duvidosa, e saiu na cara do gol. Teve tempo de driblar o goleiro antes de mandar para as redes.

O triunfo foi selado em cruzamento rasteiro da esquerda, concluído por Coman, aos 23 minutos. O Bayern só não venceu por mais porque Thomas Müller desperdiçou cobrança de pênalti ainda aos 21. Coman, que viria a marcar depois, foi a vítima da falta dentro da área, que gerou a penalidade.

Pela mesma rodada, o Wolfsburg mostrou que ainda não está recuperado da goleada aplicada pelo Bayern na terça. Neste sábado, o time de Dante e Luiz Gustavo apenas empatou com o Hannover por 1 a 1, em casa. O atual vice-campeão soma 12 pontos e segue na quarta colocação da tabela.

No duelo entre Borussia Mönchengladbach e Stuttgart, o brasileiro Raffael marcou um dos gols do triunfo do Borussia por 3 a 1, fora de casa. Xhaka e Hermann anotaram os outros gols dos visitantes. Também neste sábado, o Hoffenheim derrotou o Augsburg por 3 a 1, na casa do adversário. E o Bayer Leverkusen superou o Werder Bremen por 3 a 0, longe dos seus domínios.