Lewandowski e Muller comandam goleada do Bayern no Alemão

O Bayern de Munique e Lewandowski estão irresistíveis neste início de temporada. Nem mesmo o Borussia Dortmund, que também fazia ótimo início de Campeonato Alemão, foi capaz de parar o rival. Neste domingo, os bávaros atropelaram o adversário no clássico e fizeram 5 a 1, em casa, pela oitava rodada da competição.

Foi o sexto jogo consecutivo do Bayern marcando ao menos três gols, e o terceiro nos últimos quatro em que fez cinco. Boa parte disso deve-se ao momento incrível de Lewandowski, que marcou mais duas vezes neste domingo e chegou a 12 gols nas últimas quatro partidas.

Na tabela, isso resultou em uma disparada do Bayern na liderança, com 24 pontos, agora sete a mais que o próprio Borussia, que é o segundo. Na próxima rodada, dia 17, os bávaros viajam para enfrentar o Werder Bremen. No dia anterior, o Dortmund tenta se recuperar da primeira derrota na competição diante do Mainz.

Apesar do placar dilatado, o início de jogo foi equilibrado e o primeiro gol dos anfitriões saiu somente aos 25 minutos. Müller recebeu lançamento primoroso de Boateng, o goleiro Buerki saiu mal e o atacante alemão ainda teve tempo de driblá-lo antes de tocar para o gol vazio.

Embalado, o Bayern marcaria o segundo oito minutos depois. Thiago Alcantara recebeu na área, tentou o corte e foi tocado por Mkhitaryan: pênalti. Müller bateu firme, no canto esquerdo, sem chance para o goleiro. O Borussia reagiu e diminuiu três minutos depois, quando Aubameyang foi acionado na área e marcou. Foi o décimo gol do atacante, que marcou em todas as oito partidas da competição.

Parecia que o time de Dortmund voltaria para a partida, mas logo no início do segundo tempo levou um balde de água fria. Aos 21 segundos, Lewandowski recebeu outro longo lançamento, aproveitou mais uma vez a desatenção da defesa e passou pelo goleiro antes de marcar.

O gol acabou com qualquer ímpeto do Borussia, e o Bayern aproveitou para "fechar o caixão". Aos 12 minutos, Lewandowski recebeu de Götze na área e bateu firme, cruzado, para marcar. O quinto saiu aos 20, quando o mesmo Götze fez ótima jogada pela esquerda, Thiago Alcantara dividiu com a zaga e a sobra ficou novamente com o alemão, que teve tempo e espaço para dominar e bater no canto.

OUTROS RESULTADOS

Além da vitória, o Bayern foi ajudado pelos outros resultados da rodada. O Schalke 04, por exemplo, caiu em casa para o Colônia por 3 a 0, estacionando nos 16 pontos, em terceiro. Já o Bayer Leverkusen não passou de um empate por 1 a 1 com o Augsburg e é somente o sétimo, com 13.