Lewandowski marca na estreia com a camisa do Bayern de Munique

Contratado junto ao arquirrival Borussia Dortmund, o centroavante Robert Lewandowski marcou no seu primeiro amistoso pelo Bayern de Munique. Nesta segunda-feira, foi o polonês a fazer o gol do empate entre o Bayern e o Duisburg, por 1 a 1, na casa do rival, no segundo teste do time de Pep Guardiola antes do início da temporada.

Como praticamente todos os titulares do Bayern disputaram a Copa do Mundo, eles ainda estão de férias. Por isso, Guardiola teve que escalar praticamente um time C, reforçado com o polonês Lewandowski, o austríaco Alaba, cujos países não se classificaram para o Mundial, o brasileiro Rafinha e os alemães Badstuber e Contento, que não foram convocados.

Outro que estreou foi o meia Juan Bernat, contratado sem custos junto ao Valencia. Guardiola, assim, aproveitou para analisar jovens das categorias de base, como Sieghart, Gaudino e Scholl, além do veterano Tobias Schweinsteiger, irmão do jogador mais carismático da Copa, e que faz parte do time B do Bayern.

O atual bicampeão alemão agora viaja para os Estados Unidos, onde, dia 31, faz amistoso contra o Chivas Guadalajara. A equipe faz seu primeiro jogo oficial em 13 de agosto, quando decide a Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. O Campeonato Alemão começa em 22 de agosto.