Lewandowski marca no último lance e Polônia bate Armênia; Montenegro lidera grupo

Um artilheiro nato não desiste nunca de uma jogada. Até o último minuto. Foi assim que a Polônia, com Robert Lewandowski, derrotou a Armênia por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Nacional, em Varsóvia, pela terceira rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. O centroavante do Bayern de Munique marcou de cabeça, aos 50 minutos do segundo tempo, o gol que levou os poloneses à segunda colocação da chave.

Com sete pontos, a Polônia tem a mesma pontuação da surpreendente Montenegro, uma ex-república que integrava a Iugoslávia, mas perde no saldo de gols. Nesta terça-feira, mesmo em Copenhague, os montenegrinos derrotaram a Dinamarca por 1 a 0 e seguem invictos no qualificatório para o Mundial. O gol foi de Fatos Beciraj, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Em Varsóvia, a Polônia penou para ganhar da Armênia, que está na lanterna do grupo sem qualquer ponto em três rodadas. Com um gol contra, de Hrayr Mkoyan, os poloneses abriram o placar aos três minutos do segundo tempo. No entanto, pouco depois, Marcos Pineiro Pizzelli empatou para os armênios, que se seguraram até os instantes finais. Mas aí apareceu o oportunismo de Lewandowski, que na segunda trave cabeceou com perfeição uma bola levantada em uma cobrança de falta batida por Kuba.

Na tabela de classificação, logo atrás de Montenegro e Polônia está a Romênia, com cinco pontos, que não passou de um empate sem gols com o Casaquistão, em Astana. A Dinamarca ocupa a quarta colocação com três pontos e os casaques têm dois. Na quarta rodada, no dia 11 de novembro, os jogos serão: Romênia x Polônia, Armênia x Montenegro e Dinamarca x Casaquistão.