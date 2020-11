Lewandowski marca pela 19ª vez contra o Dortmund e Bayern se isola na liderança

O primeiro clássico do Campeonato Alemão terminou como vem acontecendo ultimamente: com vitória do Bayern de Munique, agora líder isolado após sete rodadas. No estádio Signa Iduna Park, em Dortmund, o Borussia Dortmund até saiu na frente, mas acabou levando a virada e perdendo por 3 a 2. O polonês Robert Lewandowski marcou pela 19.ª vez contra o ex-clube.

Foi a sétima vitória dos bávaros nos últimos 10 encontros e a quarta seguida. E, para variar, Lewandowski deixou a sua marca no clássico. Chegou ao 24.° gol no duelo, o 19.° pelo Bayern de Munique. O polonês vem realizando uma temporada 2020/2021 impecável.

Assim como no Brasil, a lei do ex também se faz presente na Alemanha. Lewandowski atuou com a camisa do Borussia Dortmund antes de transferir para Munique. E se tornou o maior algoz do ex-clube. Com o gol deste sábado, já são 17 em 13 duelos pelo Campeonato Alemão. E 24 no clássico em geral, cinco deles apenas com a camisa amarela. Completando o 300.° jogo da carreira com gol e vitória, foi um sábado perfeito para o polonês. Agora são 259 gols na carreira.

O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio. E com chances dos dois lados em um agradável clássico. Marco Reus, em seu 29.° duelo contra o Bayern de Munique, mais uma vez deixou a sua marca. Ele abriu o placar para o Borussia Dortmund. Já teve 19 participações diretas em gols diante do maior rival.

Mas a vantagem não durou até o intervalo. O lateral-esquerdo austríaco Alaba empatou em uma cobrança de falta ensaiada. Toque com estilo, ajeitada e o chute preciso, sem chances ao goleiro Bürki.

Na fase final, com somente três minutos, Lewandowski virou o marcador. Sané ampliou aos 35 e deixou o triunfo encaminhado. Mas o Borussia Dortmund também tem um artilheiro em bela fase. Haaland anotou aos 38 e deixou o fim do jogo empolgante. Contudo, apenas o polonês voltaria a balançar as redes. O gol não valeu, porém o 3 a 2 já estava garantido.

O Bayern de Munique, com a vitória, chegou aos 18 pontos na liderança isolada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund agora é o terceiro, com 15.

OUTROS JOGOS

Mais cinco partidas foram realizadas neste sábado. Destaque para o RB Leipzig, que assumiu a vice-liderança com 16 pontos ao derrotar em casa o Freiburg por 3 a 0 - gols de Ibrahima Konate, Marcel Sabitzer (em cobrança de pênalti) e Angelino.

Os demais resultados foram: Augsburg 0 x 3 Hertha Berlin, Mainz 2 x 2 Schalke 04, Union Berlin 5 x 0 Arminia Bielefeld e Stuttgart 2 x 2 Eintracht Frankfurt. Neste domingo jogam Wolfsburg x Hoffenheim e Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach.