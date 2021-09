Lewandowski marca pelo 19° jogo seguido, Bayern goleia o Bochum e lidera o Alemão

Com Robert Lewandowski em campo não há placar em branco. O atacante é sinônimo de gols e, neste sábado, somou o 19° jogo seguido balançando as redes adversárias. Desta vez, porém, o camisa 9 demorou mais do que o imaginado para deixar sua marca. O Bayern de Munique vencia o Bochum por 4 a 0 quando ele apareceu, já no segundo tempo. No fim, goleada por 7 a 0 e time na liderança ao menos até este domingo, quando o Wolfsburg tentará recuperar o primeiro lugar.

O Bayern, depois de derrapada na primeira rodada, quando empatou com o Borussia Monchengladbach, emplacou a quarta vitória seguida, a terceira por goleada. São 20 gols anotados em cinco partidas no Alemão, média incrível de quatro por apresentação. São 13 pontos somados, diante de 12 de Wolfsburg, até então com campanha perfeita.

O Bayern entrou com campo com suas principais estrelas e vestindo uma camisa verde em homenagem à Oktoberfest. Diante de um rival recém-promovido à elite alemã e com somente um triunfo em quatro rodadas, a ordem era evitar a zebra.

Com menos de meia hora de bola rolando, o time bávaro já tinha vantagem tranquila no placar de dois gols. Sané em cobrança de falta, e Kimmich, em giro dentro da área, anotaram diante do campeão da Segunda Divisão, que retornou após 11 anos.

O passeio no Allianz Arena se transformou em goleada antes do intervalo, com mais dois gols. Gnabry fez o terceiro e Lampropoulos, contra as próprias redes, ampliou para 4 a 0. De pois de marcar por 18 jogos seguidos, Lewandowski passou uma etapa em branco.

Depois de intervalo, após resistir por 23 minutos, o Bochum acabou vazado. E por Lewandowski. Foi o 29° gol na série de 19 partidas do artilheiro. Um gol a cada 53 minutos. Na atual temporada são 11 em sete aparições do polonês.

Os visitantes fizeram o de honra, mas o gol acabou anulado. Já Kimmich ampliou e, no fim, Choupo-Mouting fechou e enorme surra sobre o Bochum. O Bayern volta a campo na próxima sexta-feira. Novamente pelo Campeonato Alemão. Visita o Greuther Furth, às 15h30, de Brasília.

Os gols sobraram no duelo do Bayern e faltaram nos outros três jogos desta manhã de sábado na Alemanha. Arminia Bielefeld x Hoffenheim e Mainz x Friburgo ficaram