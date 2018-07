Lewandowski marca três vezes e garante 1ª vitória da Polônia nas Eliminatórias

A Polônia contou com o faro de gol do seu principal jogador para vencer pela primeira vez nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Neste sábado, pela segunda rodada do Grupo E, Robert Lewandowski marcou todos os gols da equipe no triunfo por 3 a 2 sobre a Dinamarca, em casa, no Estádio Nacional de Varsóvia.

O resultado deixou a Polônia com os mesmos quatro pontos dos primeiros colocados Montenegro e Romênia, que aplicaram goleadas de 5 a 0 neste sábado e estão na frente em razão dos critérios de desempate. Derrotada, a Dinamarca é a quarta colocada, com três. Casaquistão, com um, e Armênia, que ainda não pontuou, completam a chave.

Lewandowski começou a mostrar a sua veia artilheira aos 20 minutos, quando aproveitou um cruzamento rasteiro de Grosicki para completar às redes. Aos 36, o atacante do Bayern fez 2 a 0, convertendo cobrança de pênalti. Depois, no início do segundo tempo, aos dois minutos, avançou desde a intermediária e chutou no canto rasteiro, marcando um belo gol.

A vitória parecia garantida, mas a Dinamarca demonstrou poder de reação. Aos quatro minutos, Glik marcou contra, de cabeça, ao tentar cortar um cruzamento. Já aos 24, Poulsen fez o segundo gol dinamarquês, aproveitando falha da defesa. Mas ficou nisso, com a Polônia triunfando graças ao seu artilheiro.

Também neste sábado, fora de casa, a Romênia passou por cima da Armênia por 5 a 0, com quatro gols ainda no primeiro tempo. Stancu, Adrian Popa, Marin, Stanciu e Chipciu balançaram as redes na vitória romena.

Já Montenegro atuou diante de sua torcida e garantiu o 5 a 0 sobre Casaquistão. Tomasevic abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo e todos os outros gols saíram na segunda etapa, marcados por Vukcevic, Jovetic, Beciraj e Savic.

A terceira rodada do Grupo E será disputado na próxima terça-feira com os seguintes jogos: Casaquistão x Romênia, Dinamarca x Montenegro e Polônia x Armênia.