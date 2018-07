Lewandowski minimiza quatro gols marcados contra Real

O polonês marcou todos os gols de sua equipe na vitória por 4 x 1 sobre o nove vezes campeão europeu Real Madrid, no jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões.

"No segundo tempo, o Real Madrid não sabia como jogar, em alguns momentos eles estavam desamparados", disse Lewandowski à emissora de televisão paga polonesa nc+. "Demos o primeiro passo (para a final)."

"Eu me senti confiante, mas houve partidas ainda melhores. Minha eficiência foi de quase 100 por cento, mas houve partidas em que eu fiz mais pelo jogo", acrescentou o atacante, que dedicou os gols a seu falecido pai.

Especulações envolvem o futuro do jogador de 24 anos, que se recusou a assinar uma renovação de contrato para além de 2014 e manteve o silêncio sobre seus planos de futuro.

"Eu não tenho a sensação de que Robert está de saída, e não seremos nós a mandá-lo embora", disse o técnico do Dortmund, Juergen Klopp, a repórteres.

"Vamos esperar e ver o que acontece."

Dirigentes do Dortmund também estão otimistas em mantê-lo no clube. "Robert tem contrato até 2014 e não há nenhuma cláusula de saída como com Mario Goetze", disse o chefe do clube, Hans-Joachim Watzke, citando o jogador que decidiu trocar o clube pelo rival Bayern de Munique para a próxima temporada.

"É nosso desejo explícito mantê-lo até 2014. É por isso que estamos dizendo não a um valor para transferência."

(Reportagem de Adrian Krajewski)