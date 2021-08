Lewandowski passa de 300 gols pelo Bayern e comanda goleada com hat-trick

Robert Lewandowski entrou na Allianz Arena, neste sábado, precisando fazer dois gols para atingir a marca de 300 gols com a camisa do Bayern de Munique, mas conseguiu mais do que alcançar o número histórico. Com um hat-trick, o polonês chegou ao 301º gol com a camisa bávara e comandou a goleada por 5 a 0 sobre o Hertha Berlin, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão.

Sem deixar cair o ritmo das temporadas passadas, Lewandowski balançou a rede pelo 13º jogo seguido na Bundesliga, contando a sequência da edição anterior, e agora tem sete gols em quatro jogos na atual temporada. Dois deles foram anotados na conquista do título da Supercopa, contra o Borussia Dortmund, enquanto os outros saíram todos na disputa da liga nacional, na qual o Bayern ocupa a segunda colocação, com os mesmos sete pontos do líder Bayer Leverkusen, que leva a melhor no saldo de gols. O Hertha é o lanterna, sem nenhum ponto somado.

A goleada do Bayern começou a ser construída aos seis minutos, com participação da grande estrela do dia. No lance, Lewandowski foi em direção a bola para receber um passe dentro da área, mas deixou ela passar e encontrar o pé de Muller, que marcou. O primeiro dele saiu aos 35, de cabeça, após aproveitar rebote. Antes de dar continuidade ao show, ele viu Musiala ampliar aos 49.

A história ficou para ser feita no segundo tempo. Aos 25 minutos, o polonês recebeu cara a cara com o goleiro, em lance rápido dentro da área, e colocou para dentro, marcando seu 300º gol com a camisa do Bayern. Ainda deu tempo de ultrapassar a marca histórica, aos 38 minutos, quando fez mais um de cabeça.

O hat-trick do artilheiro encerrou a bateria de jogos do Alemão deste sábado. Mais cedo, alguns dos principais rivais do Bayern no momento também venceram. O Freiburg venceu o Stuttgart por 3 a 2 e o Bayern Leverkusen goleou o Augsburg por 4 a 1. O dia ainda contou com um empate por 1 a 1 entre Arminia Bielefeld e Eintracht Frankfurt, além de um triunfo por 2 a 1 do Colônia sobre o Bochum e uma vitória por 3 a 0 do Mainz contra o Greuther Fürth. A rodada termina no domingo.