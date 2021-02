Lewandowski tem média de gols maior do que sete times do Brasileirão na temporada

Enquanto diversos times brasileiros não conseguem acertar seu setor ofensivo e sofrem pela carência de gols, Robert Lewandowski vai mostrando que é uma máquina de bola nas redes. Sozinho, o atacante do Bayern de Munique tem média melhor na temporada do que sete equipes da edição 2020 do Brasileirão. E ainda se aproxima da contagem de algumas outras equipes.

Eleito o melhor do mundo pela Fifa, o polonês já teve participação direta em 36 gols do Bayern na temporada. São 29 gols com os dois da semifinal do Mundial diante do Al Ahly, segunda-feira, e sete assistências em somente 27 jogos. O Bayern já tem cinco conquistas.

Então, se o Tigres quiser acabar com a hegemonia europeia no Mundial de Clubes do Catar, terá de fazer ao menos dois gols na decisão de quinta-feira. Isso pelo fato de Lewandowski marcar 1,07 gol por jogo, número invejável até mesmo para jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. A média é bem alta.

Caso fosse um time de futebol, o polonês teria um ataque mais efetivo que o de Athletico-PR, Atlético-GO, Sport, Fortaleza, Vasco, Coritiba e Botafogo nsta temporada. Sua média de gols se aproxima ainda de Goiás e Bahia. Para quem acha que o polonês está brilhando somente agora, basta olhar para seus números nas últimas seis temporadas na Europa. São 250 gols marcados em 267 partidas, uma altíssima marca mesma para um centroavante que joga muito dentro da área.

Lewandowski estreou em Mundiais do Catar com dois gols. Ele não esconde de ninguém sua ambição pela conquista do sexto título do Bayern na temporada. A promessa é de empenho pela taça e de melhora a cada dia. "Há anos, ouço que este é o melhor Lewandowski. Não importa quantos anos eu tenho, ainda posso melhorar. Melhorar minhas habilidades", afirma o camisa 9. "Mas sei que estou me sentindo bem. Tento ser o melhor Lewandowski a cada temporada."

POLONÊS X TIMES BRASILEIROS