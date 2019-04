Lewandowski troca socos com Coman durante treino do Bayern, diz imprensa alemã

Os atacantes Robert Lewandowski e Kingsley Coman trocaram socos durante um treino fechado do Bayern de Munique nesta quinta-feira, segundo a imprensa alemã.

A revista Bild informou que, a certa altura da atividade, o polonês começou a criticar o francês, com a discussão se transformando em uma briga na sequência. Segundo a publicação, os dois jogadores chegaram a trocar alguns socos.

Os zagueiros Niklas Süle e Jérôme Boateng foram os primeiros a tentar separar os companheiros de equipe, mas não conseguiram acabar com a confusão sozinhos. Eles tiveram que ser ajudados por praticamente todos os jogadores que participavam do treino.

Apesar da briga, o técnico Nico Kovac decidiu continuar com a atividade. Coman e Lewandowski seguiram em campo, de acordo com a imprensa alemã.

Líder do Campeonato Alemão, com 64 pontos conquistados em 28 jogos, o Bayern defende a ponta no domingo, diante do Fortuna Dusseldorf, fora de casa. A equipe está um ponto à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado.