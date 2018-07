Leyton Orient empata com Arsenal no final

O Manchester City goleou o Notts County por 5 x 0 numa repetição da quarta rodada e o Bolton Wanderers bateu o Fulham por 1 x 0, no confronto que reuniu os dois times da primeira divisão do Inglês.

O resultado a leste de Londres deixou os torcedores do Orient festejando como se tivessem vencido a partida e sonhando em terminar o trabalho no jogo de volta no estádio do Arsenal, o Emirates, para se classificar às quartas-de-final e enfrentar o Manchester United, em Old Trafford.

Tehoue, um bom mas irregular atacante francês que frequentemente é usado como substituto, passou pelos defensores Kieran Gibbs e o novato Ignasi Miguel para alcançar a grande área e mandar a bola pelo meio das pernas do goleiro Manuel Almunia.

Até então, o Arsenal, que fez dez alterações no time que venceu o Barcelona pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, parecia confortável depois de abrir o placar aos oito minutos do segundo tempo com o gol de cabeça de Tomas Rosicky.

O Orient estava completamente derrotado, já que o Arsenal parecia seguir tranquilamente para a vitória e o confronto com o United nas quartas-de-final.

Mas o gol de Tehoue significa que os dois times terão de se reencontrar no Emirates no dia 2 de março, com o dinheiro conquistado ajudando o clube da terceira divisão, que está 53 posições abaixo do Arsenal no futebol inglês.

O diretor do Orient, Barry Hearn, prometeu uma viagem para Las Vegas para o time se a derrota for evitada e riu depois que seu técnico, Russel Slade, surpreendeu o astuto treinador do Arsenal, Arsene Wenger, ao segurar a entrada de Tehoue.

O Manchester City venceu o Notts County com estilo, com Carlos Tevez, Edin Dzeko e Micah Richards marcando gols tardios para complementar os dois de cabeça feitos por Patrick Vieira.

O City, transformado pelo dinheiro do bilionário xeque Mansour, de Abu Dhabi, e em busca de seu primeiro grande título em 35 anos, enfrenta o Aston Villa na quinta rodada.

O Bolton mantém suas esperanças de disputar sua primeira final da FA Cup desde que venceu a competição em 1958 ao superar o Fulham em Craven Cottage.