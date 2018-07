Liberação da Vila Belmiro motiva Felipe Anderson O Santos conseguiu nesta terça-feira a liberação oficial do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para jogar na Vila Belmiro o seu próximo compromisso no Brasileirão, diante do Náutico, quinta-feira. A autorização para jogar diante da torcida santista no litoral motiva o meia Felipe Anderson.