Liberado, Albertão terá jogo do Santos na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o comandante do Corpo de Bombeiros, major Manoel Santos, informou que os laudos para a liberação do estádio foram concluídos. E devem ser concluídas várias melhorias no local, antes do jogo, como sinalização horizontal e vertical, lâmpadas de emergência nos vestiários e saídas, extintores, e rampa de acesso para ambulância e cadeirantes.

Para garantir o jogo, foi montado um esquema de segurança especial para evitar problemas e acidentes. "Vamos enviar o maior número de bombeiros possível para o local e colocar à disposição duas viaturas de resgate. A Fundespi (Fundação de Desportos do Estado do Piauí) já comprou extintores e está providenciando a sinalização das saídas de emergência, dentre outros aspectos", informou Manoel Santos.

Segundo o presidente da Federação de Futebol Piauiense (FFP), Cesarino Oliveira, o alvará e os laudos necessários para a realização do jogo foram encaminhados à CBF. Os laudos dos Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da Engenharia e da Polícia estão vigentes. As exigências complementares estão autorizadas e em serviço.

Até o dia do jogo serão realizados ajustes na iluminação e uma limpeza geral no estádio. Também estão sendo providenciados geradores de energia elétrica, para evitar que falte luz durante a partida. "Vamos fazer todos os esforços necessários para incentivar nosso esporte. Já conseguimos reabrir o Albertão e o Verdão, que estavam fechados. Agora vamos investir ainda mais no Albertão, que é o nosso principal palco esportivo", ressaltou o governador do Piauí, Wilson Martins, sem revelar os valores que foram liberados para as obras de emergência no sentido de garantir a realização do jogo da Copa do Brasil no Albertão.

Já foram instaladas 6 mil cadeiras no estádio e a expectativa é de que receba um público de, no mínimo, 30 mil torcedores no duelo entre Flamengo-PI e Santos.