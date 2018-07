Liberado, Alecsandro reforçará Inter contra o Avaí

Alecsandro recebeu a punição por conta da expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 10 de outubro. Ele havia sido denunciado no artigo 254 (praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão por até seis jogos.

Com a liberação, Alecsandro será titular no domingo, no ataque do Internacional. Celso Roth mandará a campo: Lauro; Nei, Bolívar, Índio e Kleber. Wilson Matias, Guiñazu, Giuliano, D''Alessandro e Rafael Sobis; Alecsandro.