Liberado, atacante Jobson voltará ao Botafogo no domingo

Enfim o atacante Jobson vai poder fazer sua reestreia pelo Botafogo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio Rocha, aceitou o pedido de regularização do jogador, que estará disponível para defender o time carioca a partir do jogo contra o Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta não poderá enfrentar o Santos nesta quinta-feira porque não está inscrito na Copa do Brasil.

O entrave para voltar a jogar no Brasil ocorreu por causa de uma confusão na passagem de Jobson pela Arábia Saudita. Apesar de estar encostado no Al-Ittihad, o jogador foi convocado a realizar um exame antidoping, que supostamente teria se recusado a fazer. E por isso a federação saudita o suspendeu do futebol por quatro anos.

O atacante acertou seu retorno ao clube carioca em setembro e desde então participava dos treinamentos normalmente com os demais jogadores. Quando ia estrear contra o Goiás, no dia 25 de setembro, o Botafogo recebeu uma recomendação do Ministério do Esporte para que Jobson não fosse relacionado por causa do imbróglio com a federação da Arábia Saudita.

A partir daí, representantes do departamento jurídico do Botafogo analisaram o caso e recorreram à CBF. Mas o aval só saiu nesta quarta-feira por meio do STJD. O jogador recebeu a liberação em um momento oportuno, já que é uma das esperanças da equipe na luta para sair da zona de rebaixamento.