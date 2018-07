Liberado, Bolatti poderá defender Botafogo na Argentina

RIO - O técnico Eduardo Hungaro ganhou um reforço de última hora no Botafogo. Ele terá a sua disposição o volante Bolatti, liberado para defender o time contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, nesta quarta, depois que exames não constataram lesão grave em seu joelho esquerdo.

Liberado pelo departamento médico, Bolatti viajou sozinho para a Argentina nesta terça para se juntar aos demais jogadores do Botafogo. O elenco chegou a Buenos Aires ainda na segunda e já treinou na capital argentina nesta terça. Bolatti não embarcara com os companheiros porque sentira dores no joelho durante o treino de domingo.

Com a volta do volante, o treinador só terá as baixas do lateral Edílson e do volante Marcelo Mattos, ambos suspensos. Sem eles, o Botafogo deve ser escalado com Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória e Júlio Cesar; Airton, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra. Pressionado, o Botafogo precisa da vitória para avançar à fase de mata-mata da Copa Libertadores.