Liberado, D'Alessandro desfalca treino com bola do Inter

O técnico Odair Hellmann comandou neste domingo mais um treino do Internacional na pré-temporada. Os jogadores realizaram um trabalho com bola no CT do Parque Gigante, às vésperas da estreia no Campeonato Gaúcho, diante do São Luiz, no próximo domingo, fora de casa.

O principal destaque da atividade ficou por conta da ausência do meia D'Alessandro. O argentino foi liberado pela diretoria para viajar para São Paulo, onde participou do amistoso de despedida do ex-meia Zé Roberto no Allianz Parque, inclusive marcando dois gols.

Sem ele, Odair comandou uma atividade em campo reduzido, contando inclusive com os reforços contratados para a temporada. O atacante Rafael Sóbis foi um dos destaques do treino e chegou a marcar belo gol em chute de longe.

O elenco colorado volta aos treinos nesta segunda-feira, novamente no CT do Parque Gigante. Depois da atividade, o clube apresentará oficialmente o volante Matheus Galdezani, contratado por empréstimo junto ao Coritiba.