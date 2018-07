Liberado, Danilinho volta a treinar no Atlético-MG

Desfalque na última partida, contra a Caldense, o jogador se recupera de uma pancada no tornozelo esquerdo. Ele havia se machucado na vitória sobre o América-TO, por 2 a 1, em Teófilo Otoni.

Liberado, Danilinho trabalhou ao lado do lateral-direito Carlos César, do zagueiro Leonardo Silva e do meia Jackson. César se recupera de uma fratura no nariz, enquanto Leonardo Silva faz tratamento para se curar de um estiramento muscular. Jackson, por sua vez, ainda sofre com uma lesão no joelho, sem previsão de retorno.

Já César, Leonardo Silva e Danilinho tem possibilidades de voltar ao time já na próxima partida. O Atlético só volta a campo no dia 26, contra o Guarani, em Divinópolis.