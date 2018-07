Liberado de treino, Aránguiz atrasa sua volta ao Internacional

Após defender a seleção chilena em amistosos, o volante Aránguiz não se reapresentou ao Inter nesta quinta-feira, como estava inicialmente programado, e acabou ficando fora do treinamento comandado pelo técnico Abel Braga nesta manhã.

O jogador foi dispensado da atividade por causa de uma "questão particular", segundo informou o clube, e assim só retornará aos treinos nesta sexta, quando Abel Braga deverá definir a equipe que encara o Corinthians, domingo, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Por questão particular, Charles Aránguiz ainda não regressou do Chile. Jogador irá se reapresentar amanhã", informou o Inter, por meio de sua página no Twitter, para justificar a ausência do atleta. O motivo da liberação do jogador do treino desta quinta teria sido o falecimento de um familiar.

Sem Aránguiz, que na última terça-feira fez um gol no jogo no qual a seleção chilena empatou por 2 a 2 com a Bolívia, em casa, Abel contou com a volta de Alex no treino desta quinta. O meia, este autor de um golaço no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo, havia sido poupado dos trabalhos de quarta.

Já o volante Wellington e o zagueiro Juan, que seguem entregues ao departamento médico, foram outros dois jogadores que não treinaram ao lado do elenco colorado na manhã desta quinta. Nesta sexta, o treinamento será realizado com portões fechados.

Com 50 pontos, o Inter é o atual vice-líder do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro lidera com 56. São Paulo, com 49 pontos, e Atlético-MG, com 47, são os times hoje mais próximos da equipe gaúcha na tabela de classificação.