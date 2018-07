Liberado de treino do Inter, Dátolo vai para Argentina

PORTO ALEGRE - O meia Dátolo foi liberado nesta quarta-feira do treino que o Internacional realizou pela manhã, no CT do Parque Gigante. O clube confirmou que o jogador acabou dispensado de participar desta atividade e dos próximos treinos para poder resolver problemas particulares na Argentina, sua terra natal.

O Inter não deu previsão de retorno do atleta, que assim tem boas chances de não ficar à disposição do técnico Dunga para o Gre-Nal deste domingo, às 18h30, na Arena Grêmio, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com o jogador argentino, o comandante dirigiu um trabalho tático em campo reduzido, realizado sob forte neblina em Porto Alegre. Recuperados de lesões, o atacante Leandro Damião e o zagueiro Índio participaram normalmente da atividade, assim como os novos reforços Alex e Scocco, que poderão ser utilizados no clássico de domingo.

Já o lateral-direito Ednei, que irá substituir o lesionado Gabriel, comemorou o fato de poder enfrentar pela primeira vez o Grêmio como jogador do Inter. "Este vai ser o meu primeiro Gre-Nal, a expectativa é muito grande e espero poder ajudar os companheiros para sair com a vitória. Essa é a maior rivalidade que tem aqui (no Sul do País). Temos que entrar focados, independentemente de ser clássico, o que vale são os três pontos. Temos que entrar pra vencer", destacou.

O elenco colorado fará um novo treino na tarde desta quarta-feira visando o clássico de domingo. A equipe não joga neste meio de semana pelo fato de que o duelo contra o Santos, válido pela décima rodada, foi adiado por causa do amistoso que o time paulista fará contra o Barcelona, nesta sexta, na Espanha.