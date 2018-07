Liberado, Éverton Ribeiro volta a treinar no Cruzeiro

O jogador havia sido preservado na segunda e terça por causa de dores no joelho esquerdo. Ele chegou a participar do jogo-treino de sábado, mas se apresentou com dores, no primeiro dia da semana.

Liberado, foi titular no primeiro coletivo comandado pelo técnico Marcelo Oliveira nesta semana. Outra surpresa do dia foi a escalação de Luan, ex-Palmeiras, na equipe principal. O atacante só deixou o time nos instantes finais da atividade, quando foi substituído por Dagoberto.

O treinador, porém, não deu sinais de quem será escalado no ataque do Cruzeiro no fim de semana. Nesta quarta, a equipe foi formada por Fábio; Ceará, Thiago Carvalho, Paulão e Everton; Leandro Guerreiro, Nilton, Éverton Ribeiro e Diego Souza; Anselmo Ramon e Luan.

Os trabalhos desta quarta marcaram ainda o retorno de Leo. Liberado pelo departamento médico do clube, o zagueiro fez seu primeiro treino com bola. Ele não disputa uma partida oficial desde outubro por causa de um lesão no joelho direito.