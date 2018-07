Liberado, Luis Suárez treina pela primeira vez no time do Barcelona

Um dia depois de ver a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) aliviar a punição aplicada pela Fifa, Luis Suárez realizou nesta sexta-feira pela manhã o seu primeiro treino como jogador do Barcelona. O atacante uruguaio trabalhou ao lado dos seus novos companheiros de clube após ser liberado para treinar no julgamento do apelo contra a sanção que anteriormente o deixava afastado de qualquer atividade ligada ao futebol.

Punido por ter mordido o zagueiro Chiellini no jogo em que o Uruguai venceu a Itália por 1 a 0, em 24 de junho, e eliminou a rival da Copa do Mundo, Suárez segue cumprindo a pena de quatro meses de suspensão, assim como ainda terá de ficar fora de oito partidas oficiais pela seleção uruguaia. Essas punições aplicadas pela Fifa foram mantidas pela CAS, mas ao menos agora ele pôde dar início ao trabalho no clube que o contratou junto ao Liverpool, em julho. Além disso, está permitida a sua atuação em amistosos do Barça ou da equipe nacional do seu país.

Por isso, caso o técnico Luis Enrique desejar, o artilheiro até poderia estar em campo no confronto que o time catalão fará contra o León, do México, na próxima segunda-feira, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper, torneio amistoso que o clube espanhol promove anualmente. No mesmo dia e local, Suárez terá o seu primeiro contato com os torcedores do time.

Na última quinta-feira, o Barça chegou a informar que a apresentação oficial do jogador ocorreria também na próxima segunda, mas agora revelou que a sua primeira entrevista coletiva como novo reforço foi marcada para terça.

Por causa da punição aplicada pela Fifa, Suárez terá de ficar sem jogar partidas oficiais até 26 de outubro, um domingo. Curiosamente, neste mesmo final de semana será disputado o clássico que o Barça travará com o Real Madrid, pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol. E, como terá de cumprir a punição pela seleção uruguaia em confrontos oficiais, ele não poderá defender o seu país na Copa América de 2015, assim como provavelmente ficará fora das primeiras partidas nas Eliminatórias da Copa de 2018.

NEYMAR

Ainda sem alta médica do Barcelona para poder voltar a jogar, Neymar voltou a participar de um treino completo com o restante dos seus companheiros. Recuperado de uma fratura na terceira vértebra cervical, sofrida nas quartas de final da Copa do Mundo, diante da Colômbia, o atacante trabalhou normalmente nesta sexta e deverá marcar presença por alguns minutos no duelo de segunda-feira contra o León.

A atividade desta sexta também contou com as presenças do meia Xavi e do zagueiro Bartra, que ficaram fora de treinos em dias anteriores para fazer trabalhos específicos, tendo em vista o fato de que se recuperam de lesões.

Já o lateral brasileiro Adriano, que realizou uma pré-temporada um pouco diferente da dos demais após um exame detectar uma alteração cardíaca em sua reapresentação após as férias, participou apenas de uma parte do treino com o grupo nesta sexta. O zagueiro Vermaelen, reforço que se recupera de lesão, ficou fazendo fisioterapia, enquanto o goleiro Ter Stegen, outro reforço lesionado, foi submetido a um trabalho específico de recuperação.