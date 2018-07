Liberado, Montillo deverá enfrentar o Vasco no domingo

No entanto, a participação do argentino na partida contra o Vasco, domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), ainda não está confirmada. Nesta quinta-feira, Montillo não participou do treino realizado pela equipe na Toca da Raposa II, mas foi ao gramado e correu em volta do campo, sem sentir dores.

Nesta sexta, ele deverá ser reavaliado pela equipe médica e, se for confirmada a recuperação, o meia já deverá participar do treino com o restante do time. "Me senti bem. Fiz algumas atividades e não senti dor. Espero amanhã (sexta) poder treinar com os demais jogadores e estar à disposição do técnico Cuca", afirmou.

Montillo também sofreu uma fratura no pulso, mas essa lesão não é problema para que ele atue contra o Vasco. Se for confirmada sua presença, o meia jogará com proteção no local.

Além de Montillo, o volante Fabrício voltou aos treinos nesta quinta. Ele foi poupado durante a semana, por causa de fadiga muscular, mas participou normalmente das atividades com o resto do grupo e teve confirmada a participação no jogo de domingo.