Liberado para acompanhar nascimento do filho, Bruno Henrique desfalca Santos

O Santos enfrenta o Querétaro nesta terça-feira, às 23 horas (de Brasília), no estádio Corregidora, no segundo amistoso da excursão pelo México. O desfalque em relação à primeira partida, em que a equipe foi derrotada pelo Monterrey, por 1 a 0, no sábado, será o atacante Bruno Henrique, liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento do filho no Brasil. O atleta deixaria a delegação ainda nesta segunda-feira.

Bruno Henrique viajou para o México contrariado. Chegou a conversar com os cartolas para permanecer em Santos, mas foi convencido a participar das atividades no exterior para ganhar ritmo, pois volta de três lesões: uma no olho (descolamento de retina), contusão muscular na coxa e dores no quadril.

"Se fosse para eu escolher, escolheria ficar. Minha esposa está grávida, meu filho pode nascer a qualquer momento e posso perder o nascimento dele. Mas o Santos optou por ir. Somos funcionários. Ir para o México pode ser uma boa também", disse o atacante, antes da excursão.

No CT Rei Pelé ficaram o volante Alison e o atacante Arthur Gomes, ambos com entorse no tornozelo, o artilheiro Gabriel, com dores no púbis, e o zagueiro Lucas Veríssimo, com mialgia na coxa direita e que estava sendo negociado com o Torino, da Itália, em transação que acabou não se concretizando.

A delegação santista deixa o México nesta quarta-feira e chega ao Brasil na manhã de quinta. O técnico Jair Ventura terá mais uma semana de preparação para o clássico contra o Palmeiras, dia 19, às 20 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, o time alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos - e um jogo a menos, adiado e válido pela terceira rodada, contra o Vasco.