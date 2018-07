Liberado para treinar, Casillas ainda não volta ao Real

Ainda não será neste sábado, contra o Zaragoza, que Iker Casillas vai voltar ao gol do Real Madrid depois de mais de dois meses afastado por conta de uma fratura na mão esquerda. Ele já foi liberado pelos médicos, mas ainda não está em condições técnicas de reassumir a posição de titular da equipe.

"Ele está treinando realmente bem e estamos contentes por ele. Quando estiver 100%, como qualquer outro jogador, terá alta para voltar a jogar", disse o auxiliar técnico Aitor Karanka, designado por Mourinho para conceder a obrigatória entrevista coletiva pré jogo, nesta sexta-feira.

Casillas é o único desfalque que Mourinho tem para visitar Saragoça. Todos os outros jogadores do elenco estão à disposição. Mas o treinador português resolveu poupar o zagueiro francês Varane. No gol, Diego López continua como titular, com Adán na reserva.