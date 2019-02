Liberado para treinar, Guerrero se reapresenta e faz trabalhos físicos no Inter

Paolo Guerrero treinou nesta terça-feira à tarde no Internacional. Afastado dos gramados há cinco meses e meio por causa de um resultado positivo em exame antidoping, o atacante, de 35 anos, esteve no CT do Parque Gigante, onde foi submetido a exames médicos e testes físicos. Além disso, correu em volta do gramado.

Suspenso até 5 de abril, o peruano deverá participar dos treinamentos diários e será escalado para integrar as equipes em jogos-treino e coletivos para readquirir a melhor forma física.

A comissão técnica pretende inscrever o peruano para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho, caso o time consiga a classificação. Na Copa Libertadores, Guerrero poderá ser utilizado a partir do quarto jogo da fase de grupos, dia 9 de abril, no Beira-Rio, contra adversário a ser definido.

Guerrero passou todo o período afastado em Lima, no Peru. Desembarcou na segunda-feira à tarde na capital gaúcha e foi direto ver a vitória do Inter contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, por 1 a 0.

Após testar positivo em exame antidoping na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Guerrero enfrentou uma longa batalha judicial. O peruano até teve sucesso ao obter liminar para defender a sua seleção nacional no Mundial da Rússia, além de ter atuado algumas vezes pelo Flamengo, mas depois voltou a ser punido.

Embora a principal atração, Guerrero não foi a única novidade do treino do Inter. Wellington Silva, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, e William Pottker, que não encarou o Brasil por causa de fratura no nariz, foi a campo, assim como Emerson Santos, que ainda trata de uma torção no tornozelo esquerdo.