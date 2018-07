Liberado pelo departamento médico, Wallyson faz primeiro treino no campo

SÃO PAULO - Após a folga do último domingo, o elenco do São Paulo se reapresentou neste sábado e fez o primeiro treinamento depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, sábado, no Estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A principal novidade foi a presença do atacante Wallyson, que fez seu primeiro trabalho físico no campo do CT.

Recém-contratado, Wallyson vinha trabalhando apenas no Reffis, onde fazia trabalhos de fortalecimento muscular no tornozelo esquerdo. Agora, porém, o jogador está liberado para ir ao campo e nesta segunda fez um trabalho físico ao lado do preparador Sérgio Rocha. Porém, ainda não está previsto quando o atacante, que fez uma cirurgia no fim do ano, poderá estrear pelo São Paulo.

A atividade desta segunda foi a única a ser realizada no Brasil antes da viagem para o segundo confronto com o Bolívar pela fase preliminar da Libertadores. O elenco do São Paulo seguirá depois do almoço para a Bolívia, onde vai jogar na próxima quarta-feira. E o técnico Ney Franco viajará com uma dúvida na escalação. Ele ainda não definiu se manterá Douglas na lateral direita ou se improvisará Paulo Miranda na posição no duelo.

A atividade da manhã desta segunda não deu pistas de quem será escalado. Os 10 jogadores que foram poupados diante do Atlético Sorocaba fizeram um treino técnico no CT da Barra Funda. Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Rhodolfo, Cortez, Wellington, Denilson, Jadson, Osvaldo e Luis Fabiano participaram de uma atividade ao lado dos atletas que não atuaram ou jogaram poucos minutos no sábado.

Já os titulares diante do Atlético de Sorocaba, incluindo Paulo Miranda, Cañete e Paulo Henrique Ganso, fizeram apenas um trabalho regenerativo. Após vencer o Bolívar por 5 a 0 na última quarta-feira, o São Paulo pode perder por até quatro gols de diferença para se garantir no Grupo 3 da Libertadores, que já conta com Atlético Mineiro, Arsenal (Argentina) e The Strongest (Bolívia).