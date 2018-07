Liberado pelo Porto, atacante Pablo Osvaldo volta ao Boca Juniors

Pablo, chamado de ''Daniel Osvaldo'' na Argentina, chegou a servir à seleção italiana quando percebeu que não teria espaço na equipe nacional do seu país de nascença. Formado no Huracán, o atacante fez carreira na Europa, tendo jogado por Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milão e Porto.

No primeiro semestre do ano passado, ele foi emprestado pelo Southampton ao Boca, disputando a Libertadores pelo clube. Depois, foi repassado ao Porto, onde atuou pouco. "A princípio o contrato é de 18 meses, mas pode se estender por mais tempo. É o tipo de contratação que é sempre mais fácil quando o jogador quer vestir nossa camisa e o Daniel é um torcedor nosso. Esperamos dar alegrias ao torcedor ganhando a Libertadores", disse o presidente do Boca, Daniel Angelici.

O Boca vai jogar a competição continental com uma equipe de respeito, que conta com o volante Fernando Gago e o atacante Carlito Tevez. Também estão lá o meia Lodeiro (ex-Corinthians) e o zagueiro Tobio (ex-Palmeiras).