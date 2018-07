Liberado pelo São Paulo, Marcinho se despede da torcida e agradece a Ceni

Fora dos planos para 2018, o atacante Marcinho foi liberado com antecedência pelo São Paulo e não treina mais com o elenco do time. Ele tem contrato de empréstimo até o fim de ano com a equipe tricolor e ainda não há uma definição sobre seu futuro.

Nas redes sociais, o atleta publicou nesta quinta um agradecimento à torcida e, em especial, ao ex-técnico da equipe, Rogério Ceni, que o levou para o São Paulo, emprestado do São Bernardo. "Ao receber o convite do Rogério, realizei mais um sonho. Por isso, só tenho a agradecê-lo e também a torcida", declarou o jogador, em post no Instagram.

Marcinho deixa o São Paulo depois de oito meses. Entrou em campo 21 vezes, a maior parte delas ainda com Ceni. Perdeu espaço desde a chegada da comissão técnica de Dorival Junior e passou a ser alvo frequente de críticas da torcida.

"Podem ter certeza que procurei honrar essa camisa todos os dias e jamais esquecerei as alegrias e obstáculos que passamos. Obrigado, São Paulo. Mesmo de longe, estarei torcendo para que o ano que em seja de muito sucesso", escreveu o jogador.

O nome de Marcinho vem sendo citado como possível reforço do Fortaleza, onde Ceni assumiu o comando técnico para 2018. Outra possibilidade é que o atacante volta a atuar pelo São Bernardo, que disputará a Série A2 do Campeonato Paulista na próxima temporada.