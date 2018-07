Liberado pelo STJD, Bruno reforça Flu contra São Paulo

Bruno foi julgado pela expulsão na partida contra o Figueirense, no dia 10 deste mês, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ele recebeu o cartão vermelho direto por atingir um rival com um chute no rosto. No mesmo julgamento, o STJD liberou o também lateral Leandro, do time catarinense Figueirense, expulso pelo segundo amarelo em outra jogada da mesma partida.

Com as decisões, Bruno poderá reforçar o Fluminense fora de casa no fim de semana, enquanto Leandro terá condições de enfrentar o Palmeiras, domingo, no Estádio Orlando Scarpelli. Figueirense farão confronto direto para escapar ou se afastar da zona de rebaixamento.

SUSPENSÃO - No mesmo jogo disputado no Scarpelli, o preparador físico da equipe da casa foi expulso por criticar o quarto árbitro. "É um absurdo isto, as estrelas do futebol são os jogadores e não vocês. Vocês árbitros são uns paus-mandados da CBF", dissera o preparador Marcos de Seixas Correa. Pela expulsão, ele foi punido com um jogo de suspensão pelo STJD, nesta quinta-feira.